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Ракурс
Російські загарбники намагаються створити штучний голод на ТОТ Луганщини, фото: «ТайгаПост»

Штучний голод намагаються створити рашисти на Луганщині — ОВА

9 чер 2026, 14:51
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Російські загарбники намагаються створити штучний голод у тимчасово окупованому місті Рубіжне Луганської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Штучний голод намагаються створити у Рубіжному росіяни. Усі постачальники раптово відмовилися привозити до міста хліб, — зазначив він.

Харченко наголошує, що в інших прифронтових населених пунктах такої ситуації не спостерігається:

Тобто цілеспрямовано було обране саме Рубіжне. Більш того, за чотири роки окупації загарбники навіть не намагалися відновити роботу місцевих пекарень, бо є вказівка просувати продукцію хлібозаводу з Луганська.

Він зазначив, що російська пропаганда заявляє про порушення транспортного сполучення ніби через загрозу БпЛА.

Водночас загарбники знаходять шляхи для постачання свого фронту і тримають його. Із місцевих мешканців їм необхідно зробити чергову жертву для російського телебачення. Обрали Рубіжне, — наголосив очільник ОВА.

Джерело: Ракурс


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