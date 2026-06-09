Штучний голод намагаються створити рашисти на Луганщині — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n214312-shtuchnyy-golod-namagautsya-stvoryty-rashysty-na-luganschyni-ova.htmlРакурс
Російські загарбники намагаються створити штучний голод у тимчасово окупованому місті Рубіжне Луганської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.
Штучний голод намагаються створити у Рубіжному росіяни. Усі постачальники раптово відмовилися привозити до міста хліб, — зазначив він.
Харченко наголошує, що в інших прифронтових населених пунктах такої ситуації не спостерігається:
Тобто цілеспрямовано було обране саме Рубіжне. Більш того, за чотири роки окупації загарбники навіть не намагалися відновити роботу місцевих пекарень, бо є вказівка просувати продукцію хлібозаводу з Луганська.
Він зазначив, що російська пропаганда заявляє про порушення транспортного сполучення ніби через загрозу БпЛА.
Водночас загарбники знаходять шляхи для постачання свого фронту і тримають його. Із місцевих мешканців їм необхідно зробити чергову жертву для російського телебачення. Обрали Рубіжне, — наголосив очільник ОВА.