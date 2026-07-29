Сили безпілотних систем уразили ще десять енерговузлів на окупованих територіях

Уражено ще десять енерговузлів на ТОТ, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n215299-syly-bezpilotnyh-system-urazyly-sche-desyat-energovuzliv-na-okupovanyh-terytoriyah.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Криму, а також Херсонщини і Луганщини Сили безпілотних систем протягом 28−29 липня уразили ще 10 енерговузлів.

Про це сьогодні, 29 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Він зазначив, що загалом за час операції «Кримський рубильник off» протягом 1−29 липня було вражено 164 енергетичні цілі.

28−29 липня було уражено: