Сили безпілотних систем уразили ще десять енерговузлів на окупованих територіях

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Уражено ще десять енерговузлів на ТОТ, скріншот відео
Сили безпілотних систем уразили ще десять енерговузлів на окупованих територіяхhttps://racurs.ua/ua/n215299-syly-bezpilotnyh-system-urazyly-sche-desyat-energovuzliv-na-okupovanyh-terytoriyah.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Криму, а також Херсонщини і Луганщини Сили безпілотних систем протягом 28−29 липня уразили ще 10 енерговузлів.
Про це сьогодні, 29 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.
Він зазначив, що загалом за час операції «Кримський рубильник off» протягом 1−29 липня було вражено 164 енергетичні цілі.
28−29 липня було уражено:
- електропідстанцію ПС 330 кВ «Аквілон», (Каїрка, Херсонська область);
- електропідстанцію ПС 220 кВ «Каїрка» (Каїрка, Херсонська область);
- електропідстанцію ПС 330 кВ «Першокостянтинівка» (Херсонська область);
- електропідстанцію ПС 220 кВ «Феодосійська (Феодосія, Крим);
- електропідстанцію ПС 220 кВ «Мар'янівка» (Мар'янівка, Крим);
- електропідстанцію ПС 110 кВ «Скло» (Керч, Крим);
- електропідстанцію ПС 110 кВ «Керченська», (Керч, Крим);
- електропідстанцію ПС 110 кВ «Мойнаки» (Євпаторія, Крим);
- електропідстанцію ПС 110 кВ «Альбатрос» (Керч, Крим);
- електропідстанцію у Запорізькому Луганської області.