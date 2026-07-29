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Ракурс
Поражены еще десять энергоузлов на ВОТ, скриншот видео

Силы беспилотных систем поразили еще десять энергоузлов на оккупированных территориях

29 июл 2026, 15:59
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На тимчасово окупованих територіях Криму, а також Херсонщини і Луганщини Сили безпілотних систем протягом 28−29 липня уразили ще 10 енерговузлів.

Про це сьогодні, 29 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Він зазначив, що загалом за час операції «Кримський рубильник off» протягом 1−29 липня було вражено 164 енергетичні цілі.

28−29 липня було уражено:

  • електропідстанцію ПС 330 кВ «Аквілон», (Каїрка, Херсонська область);
  • електропідстанцію ПС 220 кВ «Каїрка» (Каїрка, Херсонська область);
  • електропідстанцію ПС 330 кВ «Першокостянтинівка» (Херсонська область);
  • електропідстанцію ПС 220 кВ «Феодосійська (Феодосія, Крим);
  • електропідстанцію ПС 220 кВ «Мар'янівка» (Мар'янівка, Крим);
  • електропідстанцію ПС 110 кВ «Скло» (Керч, Крим);
  • електропідстанцію ПС 110 кВ «Керченська», (Керч, Крим);
  • електропідстанцію ПС 110 кВ «Мойнаки» (Євпаторія, Крим);
  • електропідстанцію ПС 110 кВ «Альбатрос» (Керч, Крим);
  • електропідстанцію у Запорізькому Луганської області.

Источник: Ракурс


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