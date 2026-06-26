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Ракурс
В оккупированном Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации

Оккупанты ввели режим чрезвычайной ситуации в Крыму

26 июн 2026, 15:04
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Російські загарбники запровадили у тимчасово окупованому Криму режим надзвичайної ситуації.

Про це сьогодні, 26 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов.

Зазначається, що цей режим діятиме на території усього Криму, включено із Севастополем.

Рішення ухвалене насамперед для упорядкування питань економічного характеру, — запевнив Аксьонов. — Правовий режим НС дозволяє максимально оперативно вирішувати завдання щодо організації стабільного функціонування всіх сфер, від яких залежить життєзабезпечення населення.

Варто зазначити, що в останні дні у Криму перед Керченським мостом фіксують величезну чергу автомобілів на виїзд.

Так, у соцмережах повідомляють, що вчора відповідна черга розтягнулася на 15 км, а сьогодні вранці у ній нарахували 1,8 тис. транспортних засобів.

Источник: Ракурс


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