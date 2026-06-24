В Крыму поражены системы ПВО и военные аэродромы, фото: «Детектор медиа»

https://racurs.ua/n214612-porajeny-sistemy-pvo-i-voennye-aerodromy-vraga-v-krymu-sbu.html

Ракурс

Центр спецоперацій «Альфа» СБУ завдав успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» та «Гвардійське» на тимчасово окупованій території Криму.

Про це сьогодні, 24 червня, повідомив прес-центр СБУ.

За попередніми даними:

у результаті спецоперації на військовому аеродромі «Саки» уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки;

поблизу Керчі уражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1». Це вже четвертий уражений «Альфою» СБУ «Панцир-С1» у цьому районі.