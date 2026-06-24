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В Крыму поражены системы ПВО и военные аэродромы, фото: «Детектор медиа»

Поражены системы ПВО и военные аэродромы врага в Крыму — СБУ

24 июн 2026, 13:58
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Центр спецоперацій «Альфа» СБУ завдав успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» та «Гвардійське» на тимчасово окупованій території Криму.

Про це сьогодні, 24 червня, повідомив прес-центр СБУ.

За попередніми даними:

  • у результаті спецоперації на військовому аеродромі «Саки» уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки;
  • поблизу Керчі уражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1». Це вже четвертий уражений «Альфою» СБУ «Панцир-С1» у цьому районі.

Російські окупанти втрачають контроль над небом Криму. Кожен знищений комплекс ППО та кожен уражений військовий аеродром відкриває нові можливості для подальших ударів України по військовій інфраструктурі ворога, — наголошують у спецслужбі. — СБУ й надалі методично перетворюватиме Крим на територію постійних втрат для російської армії, допоки вона не покине український півострів.

Источник: Ракурс


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