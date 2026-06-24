У Криму уражено системи ППО та військові аеродроми, фото: «Детектор медіа»

https://racurs.ua/ua/n214612-urajeno-systemy-ppo-ta-viyskovi-aerodromy-voroga-v-krymu-sbu.html

Ракурс

Центр спецоперацій «Альфа» СБУ завдав успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» та «Гвардійське» на тимчасово окупованій території Криму.

Про це сьогодні, 24 червня, повідомив прес-центр СБУ.

За попередніми даними:

у результаті спецоперації на військовому аеродромі «Саки» уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки;

поблизу Керчі уражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1». Це вже четвертий уражений «Альфою» СБУ «Панцир-С1» у цьому районі.