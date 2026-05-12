Росіяни почали встановлювати «мангали» на бойові катери в окупованому Криму. Фото:

Російські війська почали встановлювати антидронові сітки навіть на свої бойові катери.

Так, окупанти обладнали протидиверсійні катери проекту 21980 «Грачонок» сітками для протидії українським безпілотникам. Українці глузливо називають такий захист «мангалом». Ці судна відповідають за безпеку акваторії довкола незаконно побудованого мосту, який з'єднує окупований Крим із територією РФ. Фото ворожих катерів радник міністра оборони України Сергій Стерненко опублікував у соцмережах.

Як пише портал «Мілітарний», озброєння катера складається з кулеметної установки МТПУ калібру 14,5-мм, гранатометних комплексів ДП-65А/ДП-64 та переносних зенітно-ракетних комплексів «Ігла». Також на борту встановлені гідроакустичні комплекси «Кальмар» і станції «Анапа» для моніторингу підводної обстановки та виявлення водолазів-диверсантів.

На озброєнні Чорноморського флоту РФ є дев’ять таких катерів включно зі знищеним, ще чотири перебувають у Прикордонній службі ФСБ під командуванням Південного федерального округу.

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня підрозділи Військово-морських сил ЗСУ завдали ударів по корабельно-катерного складу Російської Федерації в районі Керченської протоки. Були уражені патрульний сторожовий катер російської ФСБ «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Внаслідок ураження загинули дев’ятеро членів екіпажу, ще двоє отримали поранення.

Джерело: «Мілітарний»