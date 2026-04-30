Морські дрони України уразили російські катери, які охороняли Керченський міст.

Українські ВМС атакували російські катери, які охороняли Керченський міст в окупованому Криму.

В ніч на 30 квітня підрозділи Військово-морських сил завдали ударів по корабельно-катерного складу Російської Федерації в районі Керченської протоки. Були уражені патрульний сторожовий катер російської ФСБ «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Окупанти понесли безповоротні та санітарні втрати. Про це ВМС Збройних сил України повідомили у Facebook.

Зазначається, що ці уражені катери вважаються ключовими у складі Берегової охорони Прикордонної служби Федеральної служби безпеки та Військово-морського флоту Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами.

Це ще один приклад ефективної роботи українських ВМС та послідовного зниження можливостей ворога в акваторії Чорного моря, — наголосили у ВМС.

Нагадаємо, 23 квітня вперше російський надводний безпілотник намагався атакувати Одесу. Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ знищили ворожий морський безекіпажний катер, який намагався наблизитися до одного з портів.