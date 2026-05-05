ГУР уразило літак Бе-12 «Чайка» й три катери окупантів у Криму. Фото:

Воєнна розвідка України завдала нових військових втрат російським окупантам.

Фахівці спецпідрозділу ГУР «Примари» системно підходять до ліквідації військових об'єктів РФ в окупованому Криму. Зокрема, під час однієї з спецоперацій у квітні цього року розвідники уразили низку цілей, пов’язаних із десантно-штурмовими можливостями, морським забезпеченням та авіаційною компонентою ворога. Про це Головне управління розвідки Міноборони України 5 травня повідомило у Facebook.

У ході спецоперації було уражено та виведено з ладу:

три десантно-штурмові катери проекту 05060;

судно забезпечення;

ангар зберігання десантно-штурмових катерів проекту 05060;

протичовновий літак-амфібію Бе-12 «Чайка».

Також у розвідці поінформували, що дронів «Примар» зміг ухилитися від російського переносного зенітно-ракетного комплексу. Крім того, ГУР опублікувало видовищні кадри бойової роботи «Примар».

Нагадаємо, 19 квітня військові спецпідрозділу «Примари» уразили два російські великі десантні кораблі росіян — ВДК проекту 775 «Ямал» та ВДК проекту 1171 «Николай Фильченков». У момент удару російські кораблі Чорноморського флоту РФ перебували у Севастопольській бухті.