ГУР уразило літак Бе-12 «Чайка» й три катери окупантів у Криму (ВІДЕО)

5 тра 2026, 20:27
Воєнна розвідка України завдала нових військових втрат російським окупантам.

Фахівці спецпідрозділу ГУР «Примари» системно підходять до ліквідації військових об'єктів РФ в окупованому Криму. Зокрема, під час однієї з спецоперацій у квітні цього року розвідники уразили низку цілей, пов’язаних із десантно-штурмовими можливостями, морським забезпеченням та авіаційною компонентою ворога. Про це Головне управління розвідки Міноборони України 5 травня повідомило у Facebook.

У ході спецоперації було уражено та виведено з ладу:

  • три десантно-штурмові катери проекту 05060;
  • судно забезпечення;
  • ангар зберігання десантно-штурмових катерів проекту 05060;
  • протичовновий літак-амфібію Бе-12 «Чайка».

Також у розвідці поінформували, що дронів «Примар» зміг ухилитися від російського переносного зенітно-ракетного комплексу. Крім того, ГУР опублікувало видовищні кадри бойової роботи «Примар».

Нагадаємо, 19 квітня військові спецпідрозділу «Примари» уразили два російські великі десантні кораблі росіян — ВДК проекту 775 «Ямал» та ВДК проекту 1171 «Николай Фильченков». У момент удару російські кораблі Чорноморського флоту РФ перебували у Севастопольській бухті.

Джерело: Ракурс


