Росія втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр в Україні.

Країна-агресор Росія втрачає сотні солдатів на кожен квадратний кілометр української території

Сьогодні ворожа армія втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр в Україні. Шалені втрати в окупантів у Донецькій області. Там в середньому гине 428 загарбників на квадратний кілометр. Таким чином втрати РФ перевищують темпи їх мобілізації. Про це міністр оборони Михайло Федоров 24 квітня заявив на 34-й міністерській зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», передає прес-служба МОУ.

Ми робимо кожен метр української землі надзвичайно дорогим для ворога, — наголосив він.

Також Федоров поінформував, що минулої зими ворог випустив по Україні 462 балістичні ракети, майже 600 крилатих ракет та 27 тис. дронів типу Shahed. Однак, за його словами, Україні вдалося посилити протиповітряну оборону. Рівень перехоплення крилатих ракет досяг майже 80%, а дронів — до 90%.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляв, що втрати Сил оборони скоротилися на 13%. А міністр оборони Михайло Федоров поінформував, що Україна розпочне робити аналіз втрат людей на полі бою. Таким чином планують виявити ключові проблеми та ухвалювати управлінські рішення для їх системного вирішення.