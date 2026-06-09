Сили оборони України в травні уразили найбільшу кількість ворожих машин за час війни. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214307-syly-oborony-v-travni-urazyly-ponad-8-tys-mashyn-voroga-ce-rekord-za-chas-viyny.html

Ракурс

Російська логістика у травні зазнала дуже болючих втрат.

Минулого місяця підрозділи Сил оборони України уразили 8 тис. 612 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Це найбільша кількість за час широкомасштабного вторгнення. Також у травні було уражено 89 одиниць спеціальної техніки, що є найбільшою кількістю з листопада 2024 року. Про Міноборони 9 червня повідомило у Telegram.

Крім того, в останній місяць весни українські захисники знищили та вивели з ладу найбільшу кількість ворожих артилерійських систем — 1 тис. 993 одиниці. Це понад 110 стандартних артилерійських дивізіонів. А втрати армії РФ у бронетехніці склали 63 танки та 163 бойові броньовані машини.

Також, як повідомили в Міноборони, минулого місяця українські захисники вполювали 42 одинці російської ППО, що є найкращим результатом з липня 2024 року.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запустило окрему програму «Логістичний локдаун», яка мала на меті масштабувати middle strike спроможності та системно знищувати російську логістику, склади, техніку, командні пункти й маршрути постачання на оперативній глибині. У травні кількість уражень ворожих цілей на відстані понад 50 км від лінії фронту зросла вдвічі.

Через успішні удари по ворожій логістиці армія РФ змушена спішно евакуюватися з Кінбурнської коси у Миколаївській області. Доставка боєприпасів, палива та продовольства повністю припинилася на цю ділянку.