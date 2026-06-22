Сили оборони вразили дронами понад 800 тис. верифікованих цілей РФ. Фото: Генштаб

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Сили оборони вразили дронами понад 800 тис. верифікованих цілей Росії від початку 2026 року.

Серед них — особовий склад, засоби ППО, артилерія, реактивні системи залпового вогню, БпЛА, наземні роботизовані комплекси, транспорт, штаби, склади та засоби РЕБ. Також за цей період було ліквідовано або важко поранено близько 167 тис. солдатів РФ. Про це міністр оборони Михайло Федоров 22 червня повідомили в Telegram.

Федоров поінформував, що травень став найрезультативнішим місяцем для українських оборонців, бо в минулому місяці вони вразили понад 181 тис. цілей та ліквідували або важко поранили 31 тис. 530 загарбників.

За словами очільника Міноборони, українські війська системно послаблюють військовий потенціал ворога — руйнують логістику та завдають ударів по критично важливих цілях у тилу противника. Наразі саме безпілотники забезпечують понад 90% уражень окупантів.

Міністр нагадав, що за кожне підтверджене ураження військові отримують «єБали», які через Brave1 Market обмінюють на дрони, НРК, засоби РЕБ та комплектуючі.

Завдяки системі єБалів ми бачимо, які технології та підрозділи дають найкращий результат, і швидко масштабуємо ці рішення на все військо. За завданням Президента продовжуємо виснажувати ворога одночасно в трьох доменах — у небі, на землі та в економіці, — зазначив Федоров.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров інформував, що українські військові з початку 2026 року за допомогою наземних роботизованих комплексів здійснили вже понад 50 тис. логістичних та евакуаційних місій. Також за п’ять місяців кількість підрозділів, які звітують про виконані НРК місії, зросла майже вдвічі — зі 117 до 230.