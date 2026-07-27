Володимир Зеленський пояснив кадрові зміни в Міноборони та в ЗСУ. Фото:

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Ракурс

Кадрові зміни в Міноборони та в командуванні ЗСУ прокоментував президент Володимир Зеленський.

Причиною відставки Михайла Федорова стали проблеми у взаємодії між Генеральний штабом ЗСУ і Міністерством оборони, а також необхідність змін у мобілізації та підготовці до складної зими. Також є потреба налагодити взаємодію між ключовими структурами оборонного сектору. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Sky News, текстову версію частини якого опублікувала на його сторінці у Telegram.

У мене немає часу на розмови. Немає часу спочатку слухати одну сторону, а потім — іншу, адже вони обидві мають взаємодіяти не щодня, а щогодини, доки наше небо не буде захищене. Я не повинен з’ясовувати, хто правий, а хто ні, — сказав він.

Також Зеленський заявив, що за даними української розвідки, російський президент Володимир Путін розраховує мобілізувати від 300 до 500 тис. осіб вже цієї осені. Він додав, що наразі потрібно зробити новий підхід до мобілізаційного процесу в Україні.

Нам потрібне нове ставлення до мобілізації, нові кроки, можливо, нові, можливо, не дуже швидкі, можливо, не щось радикальне, звичайно, ні. Але щоб знайти шлях до цього, мені потрібна одностайність між цими двома інституціями, — зазначив він.

Президент розповів і про проблему недостатньої кількості протибалістичної оборони та наголосив на необхідності постійної взаємодії між відповідальними структурами. Зеленський заявив, що хоче побудувати великий завод у Великій Британії на основі українських технологій.

Крім того, глава держави відреагував на погрози Ірану завдати удару по Україні після атаки ЗСУ на іранське судно у Каспійському морі.

Іранці та північнокорейці вже напали на нас. Якщо Іран із першого року війни дав Росії нову базу, нові технології — безпілотники «Шахед», поставив тисячі цих дронів у перший рік, а потім передав ще й ліцензії на виробництво — хіба це не напад на нас? Гадаю, що так, — розповів Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський провів тривалу розмову з Михайлом Федоровим, яка тривала шість годин. У ході бесіди глава держави запропонував Федорову кілька альтернативних посад, але той відмовився від них. Колишній посадовець хоче повернутися лише на посаду міністра оборони.