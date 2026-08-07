Володимир Зеленський обговорив з Михайлом Драпатим захист Костянтинівки й Слов'янська. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215490-zelenskyy-obgovoryv-z-drapatym-posylennya-oborony-donechchyny.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 7 серпня провів зустріч з головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим.

Головнокомандувач Збройних сил України доповів про ситуацію на фронті. Основну увагу під час розмови приділили захисту Костянтинівки, Слов’янська та всієї Донецької області. Зеленський відзначив, що є розуміння, як посилити цей напрямок. Також обговорили кадрові питання в ЗСУ, які потребують вирішення. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Крім того, президент та головком обговорили роботу над антибалістикою та отриманням нових пакетів ракет для ППО від Сполучених Штатів Америки. Глава держави наголосив, що посилення захисту України є прямою інвестицією в дипломатію.

Усі партнери знають, що необхідно та як це впливає не тільки на порятунок життів і захист наших міст, але й на ставлення Росії до дипломатії. Чим більше Путін буде вірити у свою ставку на балістику, тим менше буде його схильність відповідати на дипломатичні пропозиції позитивно. Отже, посилення захисту України є прямою інвестицією у дипломатію, — написав Зеленський.

Також президент відзначив «хороші результати» удару по Ярославському нафтопереробному заводу. І додав, що відповідні операції тривають.

Нагадаємо, 5 серпня під час засідання Ради національної безпеки та оборони президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде нищити пускові установки армії Російської Федерації. Українські військові знають, що їм потрібно знищувати ворожі балістичні пускові установки і таким чином зменшити удари по Україні.