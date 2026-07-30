Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням України. Фото:

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Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням України.

Глава держави 30 липня зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, керівником Генерального штабу ЗСУ Ігорем Скибюком, виконувачем обов’язків міністра оборони Євгеном Хмарою та заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою. Обговорили захист від російських балістичних ударів та визначили «технологічні й асиметричні кроки». Про це Зеленський повідомив у Telegram.

У ході наради проаналізували ситуацію на фронті, зокрема біля Слов’янська й Костянтинівки, та роботу експортного морського коридору.

Глава держави поінформував, що продовжується операція мідстрайків по російських силах і позиціях, зокрема в окупованому Криму. На нараді сторони оновили пріоритети цієї спецоперації.

Зеленський доручив посилити координацію з військовим керівництвом країн регіону, працювати з партнерами над постачанням ракет для ППО. Також розповів, що Генштаб готує зміни для кращої оцінки ситуації на фронті й швидшого реагування на штурми армії РФ.

Нагадаємо, 24 липня президент Володимир Зеленський на наразі з Михайлом Драпатим та Павлом Палісою визначили порядок дій України у відповідь на російські удари по інфраструктурі, а саме у відповідь на терор РФ проти міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та українського морського коридору.