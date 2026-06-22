Розвідка знищила російський «Панцир-С2» на Запорізькому напрямку. Фото: Скріншот

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Українські військові знищили російський ЗРГК «Панцир-С2» на Запорізькому напрямку.

Окупанти намагалися сховати зенітний ракетно-гарматний комплекс у підземному укритті, але українські безпілотники влучили в ціль. Ворожа техніка внаслідок удару вигоріла вщент. Про це Департамент активних дій Головного управління розвідки Міноборони України 22 червня повідомив у Telegram.

Нам дуже подобається, як воно горить, а росіяни бігають і метушаться, — йдеться в дописі.

Як відомо, «Панцир-С2» — це російський зенітний ракетно-гарматний комплекс ближньої та малої дії. РЛС забезпечує дальність виявлення цілей понад 40 км, а дальність ураження — до 20 км, а висота ураження — до 15 км. ЗРГК має на озброєнні 12 зенітних ракет та дві 30-мм спарені гармати.

Система призначена для захисту військових та цивільних об'єктів від літаків, вертольотів, крилатих ракет, високоточних боєприпасів та безпілотників. Орієнтовна вартість комплексу становить близько 12−20 млн дол.

Нагадаємо, днями бійці підрозділу «Саргас» Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили замаскований російський бензовоз на окупованому Запоріжжі. Виявили та уразили ворожу цистерну з пальним на трасі Нова Каховка — Мелітополь.