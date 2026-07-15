Український дрон знищив у польоті російський гелікоптер Мі-28. Фото:

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Сили безпілотних систем продовжують завдавати відчутних втрат армії РФ.

У середу вранці, 15 липня, український дрон зумів уразити російський вертоліт Мі-28 у польоті над Бєлгородською областю Росії. Близько 10.00 у ворожу ціль поцілили військові 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарог» в районі населеного пункту Вязове. Про це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді повідомив у Facebook.

Як відомо, Мі-28 — це російський ударний вертоліт, призначений для знищення бронетехніки, живої сили та повітряних цілей на малих висотах. Гелікоптер озброєний гарматою калібром 30-мм, керованими протитанковими ракетами та некерованими авіаційними боєприпасами. З початку повномасштабної війни армія РФ активно застосовує ці гелікоптери для ударів по наземних цілях.

Нагадаємо, 29 квітня Сили безпілотних систем уразили ворожі гелікоптери у Воронезькій області Росії. Вертольоти Мі-8 та Мі-28 на момент атаки перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч вертольотів перебували й російські військові.