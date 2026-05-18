ЗСУ знищили вже 353-й російський гелікоптер.

Сили оборони України знищили ще один російський гелікоптер.

Зафіксоване ураження ворожого гвинтокрила КА-27 у населеному пункті Морський, що в Єйському районі Краснодарського краю Російської Федерації. Про це заявляв командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді. А Генеральний штаб ЗСУ 18 травня в Telegramпідтвердив знищення російського вертольота.

Кількість знищених російських гелікоптерів з початку повномасштабної війни збільшилася до 353.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 травня 2026 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 млн 350 тис. 10 (+1 тис. 220) осіб;

танків — 11 тис. 939 (+1) од.

бойових броньованих машин — 24 тис. 583 (+5) од.

артилерійських систем — 42 тис. 262 (+47) од.

РСЗВ — 1 тис. 792 (+2) од.

засоби ППО — 1 тис. 386 (+2) од.

літаків — 436 (+0) од.

гелікоптерів — 353 (+1) од.

наземних робототехнічних комплексів — 1 тис. 415 (+5) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 297 тис. 57 (+1 тис. 603) од.

крилаті ракети — 4 тис. 628 (+0) од.

кораблі/катери — 33 (+0) од.

підводні човни — 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 97 тис. 338 (+220) од.

спеціальна техніка — 4 тис. 200 (+4) од.

Нагадаємо, 29 квітня Сили безпілотних систем уразили ворожі гелікоптери у Воронезькій області Росії. Українська розвідка виявила повітряні судна Мі-8 та Мі-28, які перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. По гелікоптерах відпрацювали українські дрони 429-ї бригади «Ахіллес» та 43-ї ОАБР.