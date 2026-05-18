ЗСУ знищили ще один гелікоптер РФ — вже 353-й з початку війни
Сили оборони України знищили ще один російський гелікоптер.
Зафіксоване ураження ворожого гвинтокрила КА-27 у населеному пункті Морський, що в Єйському районі Краснодарського краю Російської Федерації. Про це заявляв командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді. А Генеральний штаб ЗСУ 18 травня в Telegramпідтвердив знищення російського вертольота.
Кількість знищених російських гелікоптерів з початку повномасштабної війни збільшилася до 353.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 травня 2026 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 1 млн 350 тис. 10 (+1 тис. 220) осіб;
- танків — 11 тис. 939 (+1) од.
- бойових броньованих машин — 24 тис. 583 (+5) од.
- артилерійських систем — 42 тис. 262 (+47) од.
- РСЗВ — 1 тис. 792 (+2) од.
- засоби ППО — 1 тис. 386 (+2) од.
- літаків — 436 (+0) од.
- гелікоптерів — 353 (+1) од.
- наземних робототехнічних комплексів — 1 тис. 415 (+5) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 297 тис. 57 (+1 тис. 603) од.
- крилаті ракети — 4 тис. 628 (+0) од.
- кораблі/катери — 33 (+0) од.
- підводні човни — 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 97 тис. 338 (+220) од.
- спеціальна техніка — 4 тис. 200 (+4) од.
Нагадаємо, 29 квітня Сили безпілотних систем уразили ворожі гелікоптери у Воронезькій області Росії. Українська розвідка виявила повітряні судна Мі-8 та Мі-28, які перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. По гелікоптерах відпрацювали українські дрони 429-ї бригади «Ахіллес» та 43-ї ОАБР.