Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сили безпілотних систем уразили чотири російські військові літаки в Челябінську.

СБС заявили про ураження чотирьох літаків у російському Челябінську (ВІДЕО)

1 тра 2026, 18:57
Сили безпілотних систем уразили чотири російські військові літаки в Челябінську.

Супутникова дорозвідка показала, що на аеродромі «Шагол» різних ушкоджень зазнали чотири борти. Три з них є засобами глибинного ураження. Про це командувач СБС Збройних сил України Роберт (Мадяр) Бровді 1 травня повідомив у Facebook.

У Челябінську були уражені:

  • Два винищувачі Су-57.
  • Винищувач-бомбардувальник Су-34.
  • Літак Су невідомої модифікації.

Мадяр наголосив, що ураження багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34 та винищувачів п’ятого покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу РФ.

Су-34, є основною ударною платформою армії РФ, здатен нести широкий спектр керованих бомб та ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об'єктах та цивільних цілях з відстані до 1 тис. км. Орієнтовна ціна одного Су-34 становить 35−50 млн дол.

А Су-57 — це найсучасніший російський винищувач з технологіями зниженої помітності, який становить особливу загрозу для авіації та систем ППО. Вартість Су-57 становить 100−120 млн дол. за одиницю.

Нагадаємо, сьогодні Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що 25 квітня на аеродромі «Шагол» у Челябінській області Російської Федерації військовослужбовці Сил безпілотних систем ЗСУ уразили декілька багатоцільових винищувачів 5-го покоління Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

