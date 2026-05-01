Сили безпілотних систем уразили чотири російські військові літаки в Челябінську.

Супутникова дорозвідка показала, що на аеродромі «Шагол» різних ушкоджень зазнали чотири борти. Три з них є засобами глибинного ураження. Про це командувач СБС Збройних сил України Роберт (Мадяр) Бровді 1 травня повідомив у Facebook.

У Челябінську були уражені:

Два винищувачі Су-57.

Винищувач-бомбардувальник Су-34.

Літак Су невідомої модифікації.

Мадяр наголосив, що ураження багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34 та винищувачів п’ятого покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу РФ.

Су-34, є основною ударною платформою армії РФ, здатен нести широкий спектр керованих бомб та ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об'єктах та цивільних цілях з відстані до 1 тис. км. Орієнтовна ціна одного Су-34 становить 35−50 млн дол.

А Су-57 — це найсучасніший російський винищувач з технологіями зниженої помітності, який становить особливу загрозу для авіації та систем ППО. Вартість Су-57 становить 100−120 млн дол. за одиницю.

Нагадаємо, сьогодні Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що 25 квітня на аеродромі «Шагол» у Челябінській області Російської Федерації військовослужбовці Сил безпілотних систем ЗСУ уразили декілька багатоцільових винищувачів 5-го покоління Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34.