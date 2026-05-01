Сили оборони уразили російські літаки Су-57 та Су-34.

https://racurs.ua/ua/n213573-syly-oborony-urazyly-rosiyski-litaky-su-57-ta-su-34-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони уразили два російські військові літаки.

Ще 25 квітня на аеродромі «Шагол» у Челябінській області Російської Федерації військовослужбовці Сил безпілотних систем ЗСУ уразили декілька багатоцільових винищувачів 5-го покоління Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34. Наразі уточнюється ступінь пошкодження ворожих бортів. Про це 1 травня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Підтверджено результати заходів зі зниження можливостей противника завдавати ударів по цивільних об'єктах на території України, — йдеться у повідомленні.

Командування відзначило, що ворожі цілі знаходились на відстані близько 1 тис. 700 км від державного кордону України.

Нагадаємо, 29 квітня Сили безпілотних систем уразили ворожі гелікоптери у Воронезькій області Росії. Українські БпЛА поцілили у багатоцільовий гелікоптер Мі-8 та ударний гелікоптер Мі-28.