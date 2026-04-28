Генштаб ЗСУ підтвердив нічний удар по Туапсинському НПЗ.

Сили оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї РФ.

Вороже підприємство, яке задіяне у забезпеченні окупаційної армії Росії на території України, було атаковане в ніч на 28 квітня. Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території об'єкта з подальшою пожежею. Масштаби завданих збитків уточнюються. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Також українські війська на території окупованого Криму уразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону «Ай-Петрі» в районі Охотничого.

Крім того, були успішно атаковані командно-спостережні пункти армії РФ поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки та склад матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки Запорізької області, а також зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок в Криму.

А на околицях Голої Пристані на Херсонщині був приліт по пункту управління БпЛА.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, вночі 28 квітня на території Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ сталася пожежа на НПЗ. На об'єкті міг бути атакований резервуарний парк. З моменту ліквідації масштабної пожежі на морському терміналі після попередніх атак пройшло лише чотири доби.