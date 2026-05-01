Український авіаудар знищив групу «псковських десантників» на Донеччині.

Авіаудар Збройних сил України знищив групу російських окупантів у Донецькій області.

Армія РФ продовжує тиск на Гришине, намагаючись прорвати оборону та закріпитися в населеному пункті. У якості укриття ворог використовує житлові та громадські будівлі. Однак днями українська авіація завдала точного авіаудару по скупченню живої сили противника у центральній частині Гришиного. Про це 1 травня сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ повідомив у Facebook.

Попередньо відомо, що вантажем «200» стали щонайменше 15 окупантів — військовослужбовців 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ, яких ще називають «псковськими десантниками».

Військові опублікували відео з моментом влучання по будівлі, де перебували загарбники.

Нагадаємо, напередодні оператори Сил безпілотних систем ЗСУ уразили транспорт противника у Запорізькій та Харківській областях. Майстерні дії бійців 429-ї окремої бригади «Ахіллес» призвели до зриву наступальних дій ворога.