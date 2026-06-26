Окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації у Криму

Окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації у Кримуhttps://racurs.ua/ua/n214670-okupanty-zaprovadyly-rejym-nadzvychaynoyi-sytuaciyi-u-krymu.htmlРакурс
Російські загарбники запровадили у тимчасово окупованому Криму режим надзвичайної ситуації.
Про це сьогодні, 26 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов.
Зазначається, що цей режим діятиме на території усього Криму, включено із Севастополем.
Рішення ухвалене насамперед для упорядкування питань економічного характеру, — запевнив Аксьонов. — Правовий режим НС дозволяє максимально оперативно вирішувати завдання щодо організації стабільного функціонування всіх сфер, від яких залежить життєзабезпечення населення.
Варто зазначити, що в останні дні у Криму перед Керченським мостом фіксують величезну чергу автомобілів на виїзд.
Так, у соцмережах повідомляють, що вчора відповідна черга розтягнулася на 15 км, а сьогодні вранці у ній нарахували 1,8 тис. транспортних засобів.