Сили оборони знищили низку важливих цілей у Криму, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n214563-syly-oborony-zakryvaut-plyajnyy-sezon-u-krymu-minoborony.html

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Сили оборони України лише за останні дні вразили низку важливих цілей у тимчасово окупованому Криму.

Про це сьогодні, 22 червня, повідомила прес-служба Міноборони України.

Закриваємо пляжний сезон у Криму. Лише за останні дні Сили оборони вразили на півострові: нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси ППО «Панцир» і С-400, радіолокаційні станції «Небо-У» і «Каста», — розповіли у Міноборони.

Прогноз для туристів — несприятливий, — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, Міноборони України сьогодні повідомило, що підтверджено ураження вчора, 21 червня, інфраструктури порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів. Ці об'єкти використовувалися для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України.