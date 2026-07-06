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Сили безпілотних систем уночі вдарили по ключовому обʼєкту електромережі в Криму, скріншот відео
СБС вдарили по ключовому обʼєкту магістральної електромережі в Криму (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214831-sbs-vdaryly-po-kluchovomu-ob-iektu-magistralnoyi-elektromereji-v-krymu-video.htmlРакурс
Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на сьогодні, 6 липня, завдали комплексного результативного удару по підстанції 330 кВ «Сімферопольська» — ключовому обʼєкту магістральної електромережі тимчасово окупованого Криму.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.
Він зазначив, що це був 38-й енерговузол, уражений СБС за період 3 липня у Криму і південних окупованих територіях.
Бровді наголошує, що це лише початкова стадія деокупація і анонсує, що в липні загальна кількість таких ударів може сягнути сотні.
Каскадний обвал енергосистеми півострову оголосите пізніше, — звертається він до окупантів. — Електрики і звʼязку тоді ніц не буде, тому поштовими голубами скористаєтеся. Ну або тапіками.
Також Бровді зазначив, що СБС цієї ночі уразили в Азовському морі два танкери з бензином для Криму та інші чутливі цілі.