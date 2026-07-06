Силы беспилотных систем ночью ударили по ключевому объекту электросети в Крыму, видео скриншот

https://racurs.ua/n214831-sss-udarili-po-kluchevomu-obektu-magistralnoy-elektroseti-v-krymu-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на сьогодні, 6 липня, завдали комплексного результативного удару по підстанції 330 кВ «Сімферопольська» — ключовому обʼєкту магістральної електромережі тимчасово окупованого Криму.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Він зазначив, що це був 38-й енерговузол, уражений СБС за період 3 липня у Криму і південних окупованих територіях.

Бровді наголошує, що це лише початкова стадія деокупація і анонсує, що в липні загальна кількість таких ударів може сягнути сотні.

Каскадний обвал енергосистеми півострову оголосите пізніше, — звертається він до окупантів. — Електрики і звʼязку тоді ніц не буде, тому поштовими голубами скористаєтеся. Ну або тапіками.

Також Бровді зазначив, що СБС цієї ночі уразили в Азовському морі два танкери з бензином для Криму та інші чутливі цілі.