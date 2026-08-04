Российский солдат совершил массовое убийство в оккупированном Крыму. Фото:

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Ракурс

Російський військовослужбовець вчинив масове вбивство в окупованому Криму.

У селі Хмельницьке поблизу Севастополя солдат армії Російської Федерації відкрив вогонь по товаришах по службі, а потім по місцевих жителях. Загинули четверо осіб, а ще четверо дістали поранення. Про це 4 серпня у соцмережах повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

За версією окупаційної влади, спочатку росіянин застрелив одного товариша по службі та поранив іншого.

Після цього нападник нібито вбив трьох цивільних — чоловіків віком 71 і 59 років та 64-річну жінку. Ще троє людей зазнали поранені.

Причини стрілянини росіяни не називають. Стрілка вже затримали.

Загарбники закликають «довіряти офіційній інформації» та «не розповсюджувати плітки».

Нагадаємо, 22 липня у Києві 35-річний чоловік влаштував стрілянину у супермаркеті в Оболонському районі міста. Киянин перебуваючи у нетверезому стані зайшов до приміщення магазину і почав конфлікт. А згодом чоловік дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.