Ракурсhttps://racurs.ua/
Российский солдат совершил массовое убийство в оккупированном Крыму. Фото:
Оккупант в Крыму расстрелял сослуживцев и гражданских — четверо погибшихhttps://racurs.ua/n215401-okkupant-v-krymu-rasstrelyal-soslujivcev-i-grajdanskih-chetvero-pogibshih.htmlРакурс
Російський військовослужбовець вчинив масове вбивство в окупованому Криму.
У селі Хмельницьке поблизу Севастополя солдат армії Російської Федерації відкрив вогонь по товаришах по службі, а потім по місцевих жителях. Загинули четверо осіб, а ще четверо дістали поранення. Про це 4 серпня у соцмережах повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.
За версією окупаційної влади, спочатку росіянин застрелив одного товариша по службі та поранив іншого.
Після цього нападник нібито вбив трьох цивільних — чоловіків віком 71 і 59 років та 64-річну жінку. Ще троє людей зазнали поранені.
Причини стрілянини росіяни не називають. Стрілка вже затримали.
Загарбники закликають «довіряти офіційній інформації» та «не розповсюджувати плітки».
Нагадаємо, 22 липня у Києві 35-річний чоловік влаштував стрілянину у супермаркеті в Оболонському районі міста. Киянин перебуваючи у нетверезому стані зайшов до приміщення магазину і почав конфлікт. А згодом чоловік дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.