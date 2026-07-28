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Двум пленным оккупантам сообщили о подозрении, фото: Офис генпрокурора
Сообщено о подозрении двум пленным рашистам, которые 36 суток содержали в погребе гражданского, искавшего пищу для больной матери (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215268-soobscheno-o-podozrenii-dvum-plennym-rashistam-kotorye-36-sutok-soderjali-v-pogrebe-grajdanskogo.htmlРакурс
Повідомлено про підозру двом окупантам, які 36 діб утримували в погребі цивільного, котрий шукав їжу для хворої матері.
Цих рашистів згодом ЗСУ взяли в полон на Харківщині. Про це повідомляють прес-службу Офісу генпрокурора та ДПСУ.
Зазначається, що окупантам інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та інше порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
За даними слідства:
- наприкінці березня 2026 року двоє рядових 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу ленінградського військового округу зс рф захопили приватний будинок у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району;
- на початку квітня до домоволодіння прийшов 60-річний місцевий житель у пошуках їжі для своєї тяжко хворої матері. Окупанти незаконно позбавили його волі, погрожували зброєю та розстрілом, після чого кинули до холодного й вогкого погреба;
- чоловіка 36 діб утримували без світла, опалення та належних санітарних умов. Їжу давали не частіше одного разу на добу, а інколи не годували взагалі. Поки він перебував у неволі, його тяжко хвора мати, за якою чоловік не міг доглядати, померла;
- перебуваючи в захопленому помешканні, рашисти сподівалися дочекатися прибуття додаткових підрозділів армії РФ. Але цього не сталося. Сили оборони України вибили рашистів із зайнятих позицій, звільнили потерпілого і взяли в полон обох фігурантів 11 травня 2026 року.