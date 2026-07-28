Двум пленным оккупантам сообщили о подозрении, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n215268-soobscheno-o-podozrenii-dvum-plennym-rashistam-kotorye-36-sutok-soderjali-v-pogrebe-grajdanskogo.html

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Повідомлено про підозру двом окупантам, які 36 діб утримували в погребі цивільного, котрий шукав їжу для хворої матері.

Цих рашистів згодом ЗСУ взяли в полон на Харківщині. Про це повідомляють прес-службу Офісу генпрокурора та ДПСУ.

Зазначається, що окупантам інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та інше порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

За даними слідства: