Россияне целенаправленно атаковали FPV-дроном продавца фруктов в Херсоне. Скриншот

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Ракурс

Росіяни безпілотником атакували цивільного чоловіка у Херсоні.

Окупанти за допомогою FPV-дрона полювали за 52-річним жителем Миколаївської області, який торгував фруктами на місцевому ринку. На щастя, чоловік вижив. У нього діагностували вибухову травму, осколкові поранення та контузію. Медики надають постраждалому необхідну допомогу. Про це Нацполіція 4 серпня повідомила у Facebook.

Від цих кадрів холоне кров, а серце наповнює гнів. Їх має побачити весь світ. Саме так «воюють» росіяни. Вони цілеспрямовано полюють на цивільних, — йдеться в заяві.

У поліції наголосили: якщо ви помітили дрон, ні в якому разі не намагайтеся його знімати. Потрібно негайно шукати укриття.

Нагадаємо, 27 липня російські загарбники атакували FPV-дроном комунальний автобус, який рухався Космічним районом Запоріжжя. Безпілотник влучив у автобус, коли той зупинився, висадити пасажирів на зупинці. На щастя, ніхто не постраждав.