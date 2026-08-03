Российский беспилотник уничтожил уникальную казацкую церковь в Херсонской области. Фото:

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Ракурс

Російський безпілотник знищив Свято-Введенську церкву в Бериславі Херсонської області.

Окупанти атакували пам’ятку архітектури національного значення у неділю, 2 серпня. Цей храм, який відомий серед місцевих жителів як «дерев'яна церква», 300 років тому звели без жодного металевого цвяха. Про це повідомило місцеве видання «Мост».

Храм був побудований із дуба у 1726 році. Майстри скріплювали усі конструкції дерев’яними шпонками і не використали жодного металевого цвяха. Церква була рідкісним зразком середньонаддніпрянської архітектурної школи та одним із небагатьох збережених прикладів запорозького церковного зодчества.

У 1785 році полтавські козаки перевезли споруду Дніпром у розібраному вигляді на плотах із Переволочної до фортеці Кизикермен, яка пізніше стала містом Берислав. Спершу храм знаходився у центрі населеного пункту й мав назву Воскресіння Христового. Однак у 1853 році його перенесли на Введенське кладовище й перейменували на Свято-Введенську церкву.

Під час радянської влади церкву використовували як склад і навіть планерували її розібрати на дрова. Однак богослужіння у храмі відновили під час Другої світової війни. Тоді навколо церкви війська Німеччини облаштували військове кладовище.

Нагадаємо, у ніч 6 липня російська ракетна атака завдала шкоди Національому музею народної архітектури та побуту України, що в Пирогові під Києвом. Вибуховою хвилею був пошкоджений вітряк із села Юнаківка Сумської області, який був збудований у 1933−1934 роках та входив до експозиції «Полісся».

Джерело: «Мост»