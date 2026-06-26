Армия РФ сбросила семь КАБов на Херсон. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Російська армія 26 червня бомбардувала Херсон.

Ворог завдав по обласному центру три авіаційні удари, застосувавши щонайменше сім керованих авіаційних бомб. Спершу стало відомо, що постраждали 75-річна жінка та двоє чоловіків 57 і 64 років. У всіх потерпілих — вибухові травми та уламкові поранення. У жінки також травматична часткова ампутація лівої руки. Про це Херсонська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Згодом стало відомо, що постраждали двоє працівників одного з комунальних підприємств. У чоловіків 51 та 65 років діагностували мінно-вибухові травми та контузії.

Ще пізніше в МВА поінформували, що росіяни вдарили по Корабельному району безпілотником. Постраждали 20-річна дівчина та чоловік 38 років, яких до лікарні доправили поліцейські. У них діагностували контузії, мінно-вибухові травми та гостру реакцію на стрес.

Всім потерпілим медики надають потерпілим необхідну допомогу.

Нагадаємо, 26 червня російські окупанти завдали удару безпілотником по багатоповерхівці в місті Ізюмі на Харківщині. Внаслідок цього одна людина загинула, а ще троє зазнали поранень. Також внаслідок влучання були зруйновані будівельні конструкції й виникла пожежа. Крім того, були пошкоджені легкові автомобілі.