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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по багатоповерхівці в Ізюмі — загинула людина, троє поранених (ФОТО)

26 чер 2026, 15:11
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Російські загарбники завдали удару БпЛА по багатоповерхівці в місті Ізюмі на Харківщині.

В результаті одна людина загинула, ще трьох поранено. Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок влучання:

  • зруйновані будівельні конструкції, виникла пожежа;
  • пошкоджені легкові автомобілі.

Загоряння вже ліквідовано.

Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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