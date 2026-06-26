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Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по багатоповерхівці в Ізюмі — загинула людина, троє поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214671-rashysty-vdaryly-po-bagatopoverhivci-v-izumi-zagynula-ludyna-troie-poranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару БпЛА по багатоповерхівці в місті Ізюмі на Харківщині.
В результаті одна людина загинула, ще трьох поранено. Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Також внаслідок влучання:
- зруйновані будівельні конструкції, виникла пожежа;
- пошкоджені легкові автомобілі.
Загоряння вже ліквідовано.