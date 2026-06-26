Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

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Російські загарбники завдали удару БпЛА по багатоповерхівці в місті Ізюмі на Харківщині.

В результаті одна людина загинула, ще трьох поранено. Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок влучання:

зруйновані будівельні конструкції, виникла пожежа;

пошкоджені легкові автомобілі.

Загоряння вже ліквідовано.