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Ракурс
Последствия российского обстрела Харьковщины, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по многоэтажке в Изюме — погиб человек, трое раненых (ФОТО)

26 июн 2026, 15:11
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Російські загарбники завдали удару БпЛА по багатоповерхівці в місті Ізюмі на Харківщині.

В результаті одна людина загинула, ще трьох поранено. Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок влучання:

  • зруйновані будівельні конструкції, виникла пожежа;
  • пошкоджені легкові автомобілі.

Загоряння вже ліквідовано.

Прес-служба Ізюмської МВА повідомляє, що місто сьогодні вранці близько 9.30 було атаковане двома безпілотниками типу «Шахед».

Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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