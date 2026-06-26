Последствия российского обстрела Харьковщины, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n214671-rashisty-udarili-po-mnogoetajke-v-izume-pogib-chelovek-troe-ranenyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники завдали удару БпЛА по багатоповерхівці в місті Ізюмі на Харківщині.

В результаті одна людина загинула, ще трьох поранено. Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок влучання:

зруйновані будівельні конструкції, виникла пожежа;

пошкоджені легкові автомобілі.

Загоряння вже ліквідовано.

Прес-служба Ізюмської МВА повідомляє, що місто сьогодні вранці близько 9.30 було атаковане двома безпілотниками типу «Шахед».