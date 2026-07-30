Экспериментальный проект защиты от российских FPV-дронов появится в Харькове. Фото:

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Розробляється експериментальний проект захисту Харкова від оптоволоконних FPV-дронів.

Над задумом працюють Харківська обласна військова адміністрація спільно з корпусом «Хартія». Ця система вже працює на фронті, але потрібно адаптовати її до ситуації, до тих потреб, які є. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 30 липня заявив в ефірі «Радіо Хартія».

За його словами, спочатку планується реалізувати систему захисту на певній ділянці території міста, а в разі його успішності імплементують «на всю територію». Перший ешелон захисту включатиме засоби активної протидії, а другий — засоби пасивної протидії.

До пасивних засобів належать антидронові сітки на всій харківській кільцевій дорозі, а не тільки на північних ділянках, а також на Харківському шосе — на проміжку від кільцевої до перетину з вулицею Академіка Проскури.

Третій ешелон захисту — це окремі додаткові мобільні вогневі групи, які збиватимуть саме FPV-дрони.

Фізичне знищення, коли люди будуть стояти із рушницями або автоматизовані турелі, — це вже третій, останній рубіж, який має збити те, де не спрацювали перші два ешелони, — розповів Трегубов.

Заявляється, що фінансуватимуть цей проект з обласного бюджет. Однак більшість коштів доведеться залучити через платформу UNITED24, щоб масштабувати задум.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що на околицях Харкова почали встановлювати антидронові сітки. В ОВА заявляли, що спільно з Міноборони та міжнародними партнерами залучаються системи радіоелектронної боротьби для захисту міста.