ГПСУ сорвала новый штурм оккупантов в Харьковской области. Фото:

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Українські прикордонники відбили штурм російських військ у Харківській області.

Окупанти знову спробували просунутися в районі Артільного, що на Південно-Слобожанському напрямку. Ще на маршруті до лінії бойового зіткнення бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону знищили 10 окупантів та броньований автомобіль, який доставляв ворога для штурмових дій. Про це 29 липня повідомила Державна прикордонна служба.

У ДПСУ додали, що росіяни й надалі намагаються тиснути на українських оборонців у районі Артільного. Ворог застосовує для атак малі групи. Однак кожна така спроба завершується втратами загарбників ще до виходу на рубіж атаки.

У Генеральному штабі Збройних сил України 29 липня поінформували, що упродовж минулої доби на фронті були зафіксовані 272 бойові зіткнення. Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку окупанти 20 разів атакували позиції українських підрозділів у районі населених пунктів Чайківка, Козача Лопань, Ізбицьке, Анищине, Амбарне, Западне, Хатнє, Колодязне та у районах населених пунктів Стариця, Лиман.

Нагадаємо, 27 липня група російських окупантів у складі 18 осіб планувала штурм у селі Артільне на Південно-Слобожанському напрямку. Однак ворога виявила прикордонна комендатура швидкого реагування 4-го прикордонного загону, яка й завдала ударів по противнику. Усіх цих росіян знищено.