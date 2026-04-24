Оккупанты атаковали дроном мопед в пригороде Херсона.

https://racurs.ua/n213425-okkupanty-atakovali-dronom-moped-v-prigorode-hersona-dvoe-pogibshih.html

Ракурс

Військові Росії атакували дроном мопед у передмісті Херсона.

Вранці у п’ятницю, 24 квітня, загарбники завдали удару по мопеду неподалік Зеленівки. Внаслідок влучання ворожого БпЛА загинули 68-річний чоловік та жінка, особу якої нині встановлюють. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Також в Херсонській ОВА поінформували, що близько 7.20 військові РФ атакували з дрона двох жінок у Білозерці. У момент ворожого удару місцеві 68-річна та 59-річна жінки йшли вулицею. Цивільні дістали вибухові травми, а у старшої жінки діагностували також уламкові поранення руки та ноги. Наразі вони перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 24 квітня завдали ударів по житлових кварталах Одеси. Внаслідок влучань ужиткові будинки загинуло подружжя пенсіонерів, а ще 15 осіб дістали поранення.