Російські війська обстріляли лікарню в Херсонській області, є поранені.

Армія Російської Федерації обстріляла лікарню у Херсонській області.

Окупанти вдарили з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та БпЛА населені пункти Херсонського й Бериславського районів. Під ворожим вогнем опинилася територія лікарні в Білозерці. Також будівля медзкладу була атакована FPV-дронами, а в селищі були пошкоджені три приватні будинки. Про це поліція Херсонської області 26 травня повідомила у Telegram.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу лікарні постраждали двоє медичних сестер віком 29 та 53 роки, а також 59-річний технічний працівник. У них діагностували мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, струс головного мозку та контузії.

Також ворог вдарив по Херсону. У мікрорайоні «Корабел» в результаті атаки FPV-дрона 49-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму й вогнепальне уламкове поранення спини. А в центральній частині міста ворог артилерійським обстрілом пошкодив музей.

Нагадаємо, в одній із лікарень Херсона помер 53-річний херсонець, який 19 травня постраждав внаслідок атаки російського дрона типу «Молнія». Тоді ворожий безпілотник залетів у вікно квартири потерпілого. Лікарі відчайдушно боролися за його життя, але поранення виявилися надто тяжкими.