Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
У тимчасово окупованій Генічеській Гірці на Херсонщині військові Центру спецоперацій «А» СБУ вразили штаб спецпризначенців ФСБ та знищили зенітний комплекс «Панцир-С1».
Про це сьогодні, 21 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відповідне відео.
Завдяки тільки одній цій операції російські втрати — близько сотні окупантів знищеними та пораненими, — зазначив Зеленський. — Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати.