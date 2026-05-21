Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

СБУ поразила штаб ФСБ на оккупированной Херсонщине (ВИДЕО)

21 мая 2026, 15:22
У тимчасово окупованій Генічеській Гірці на Херсонщині військові Центру спецоперацій «А» СБУ вразили штаб спецпризначенців ФСБ та знищили зенітний комплекс «Панцир-С1».

Про це сьогодні, 21 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відповідне відео.

Завдяки тільки одній цій операції російські втрати — близько сотні окупантів знищеними та пораненими, — зазначив Зеленський. — Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати.

