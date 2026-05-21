Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n213958-sbu-vrazyla-shtab-fsb-na-okupovaniy-hersonschyni-video.html

Ракурс

У тимчасово окупованій Генічеській Гірці на Херсонщині військові Центру спецоперацій «А» СБУ вразили штаб спецпризначенців ФСБ та знищили зенітний комплекс «Панцир-С1».

Про це сьогодні, 21 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відповідне відео.