Окупанти атакували пожежний автомобіль у Херсоні. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n213801-rosiyany-vdaryly-po-hersonu-postrajdaly-ryatuvalnyky-ta-cyvilnyy.html

Ракурс

Російська окупаційна армія завдала нових ударів по Херсону.

У середу, 13 травня, у різних районах обласного центру виникли пожежі внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, горів балкон багатоповерхівки та легковий автомобіль. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

На одній із локацій під час ліквідації займання окупанти застосували тактику повторного удару й обстріляли пожежне авто. Постраждали двоє рятувальників та один цивільний. Рятувальників довелося госпіталізувати. Пожежі згодом ліквідували.

Також в ДСНС поінформували про пожежу в триповерховому житловому будинку в Білгород-Дністровському районі Одеської області, яка спалахнула внаслідок російських обстрілів. Вогнеборці ліквідували загоряння. Попередньо, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, 13 травня російські окупанти безпілотником атакували маршрутку в Херсоні. Внаслідок обстрілу постраждали дев’ятеро осіб чотири жінки та п’ятеро чоловіків. У поранених діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми й уламкові поранення.