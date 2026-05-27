Росіяни обстріляли дитячий майданчик у Херсоні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214077-rosiyany-atakuvaly-z-rszv-dytyachyy-maydanchyk-u-hersoni-ie-zagyblyy-ta-poraneni-dity.html

Ракурс

Армія Росії обстріляла дитячий майданчик у Херсоні.

У середу, 27 травня, близько 17.30 окупанти атакували Корабельний район з реактивної системи залпового вогню. Ворожі снаряди влучили по дитячому майданчику, де відпочивали батьки з дітьми. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Загинув чоловік, дані якого наразі встановлюються. Попередньо відомо, що смертельних поранень зазнав батько родини.

Постраждали 36-річна мама з двома доньками трьох та шести років. У них діагностували мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення. Поранені перебувають під наглядом лікарів.

Нагадаємо, 27 травня російські «шахеди» атакували об'єкти цивільної інфраструктури Одеського районую. Були пошкоджені відділення пошти, два магазини та три автомобілі.

Наразі відомо про 11 постраждалих. Серед них — 11-річний та 12-річний хлопчики. Госпіталізувати довелося вісьмох осіб. Троє з них перебувають у важкому стані, а ще четверо — у стані середньої тяжкості.