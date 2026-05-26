Російський дрон залетів у вікно квартири і вбив чоловіка у Херсоні.

Російський ударний безпілотник вбив місцевого мешканця у Херсоні.

У лікарні помер 53-річний херсонець, який 19 травня близько 21.00 постраждав внаслідок атаки російського дрона типу «Молнія». Ворожий безпілотник залетів у вікно квартири потерпілого. Про це голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив у Telegram.

Постраждалого відразу госпіталізували з важкими травмами. Лікарі весь цей час відчайдушно боролися за його життя, але поранення виявилися надто тяжкими.

У Херсонській обласній військовій адміністрації тим часом поінформували, що за добу в регіоні росіяни поранили 10 осіб, в тому числі дитину. Окупанти дронами, авіацію та артилерією атакували об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. Понівечено газопровід, також пошкоджено вісім приватних будинків.

Нагадаємо, 25 травня російські війська обстріляли місто Краматорськ та розташоване поруч селище Ясногірка на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки загинули 64-річний чоловік та 38-річна жінка, а ще троє місцевих жительок отримали мінно-вибухові травми, контузії та забійну рану.