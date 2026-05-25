Наслідки російських обстрілів, фото: Донецька обласна прокуратура

У Краматорську внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей (ФОТО)

25 тра 2026, 15:11
Російські загарбники сьогодні, 25 травня, о 10.22 обстріляли місто Краматорськ та розташоване поруч селище Ясногірка на Донеччині.

В результаті є загиблі та поранені. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що внаслідок влучання засобів ураження:

  • загинули 64-річний чоловік та 38-річна жінка;
  • ще троє місцевих жительок — жінки віком 46, 54 та 56 років — отримали мінно-вибухові травми, контузії та забійну рану. Їм надано необхідну медичну допомогу.

Остаточні наслідки ворожої атаки та тип озброєння встановлюються.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Джерело: Ракурс


