Наслідки російських обстрілів, фото: Донецька обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n214012-u-kramatorsku-vnaslidok-rosiyskogo-obstrilu-zagynuly-dvoie-ludey-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 25 травня, о 10.22 обстріляли місто Краматорськ та розташоване поруч селище Ясногірка на Донеччині.

В результаті є загиблі та поранені. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що внаслідок влучання засобів ураження:

загинули 64-річний чоловік та 38-річна жінка;

ще троє місцевих жительок — жінки віком 46, 54 та 56 років — отримали мінно-вибухові травми, контузії та забійну рану. Їм надано необхідну медичну допомогу.

Остаточні наслідки ворожої атаки та тип озброєння встановлюються.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).