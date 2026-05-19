Наслідки російських обстрілів Краматорська, фото: ДСНС

У Краматорську шестеро поранених через російські обстріли (ФОТО)

19 тра 2026, 14:24
У Краматорську на Донеччині через російські масовані удари по різних районах міста щонайменше шестеро людей поранені, пошкоджені житлові будинки.

Про це сьогодні, 19 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що рятувальники:

  • надали допомогу постраждалим;
  • визволили двох людей із заблокованої квартири житлової п’ятиповерхівки;
  • відчинили двері підсобного приміщення, де перебував поранений чоловік. Постраждалого передали працівникам «швидкої».
  • ліквідували пожежу у житловій чотириповерхівці.

Джерело: Ракурс


