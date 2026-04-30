Наслідки російського удару у Краматорську, фото: ДСНС
Російський безпілотник вдарив по АЗС у Краматорську (ФОТО, ВІДЕО)
Російські загарбники сьогодні, 30 квітня, вдень атакували безпілотником АЗС у Краматорську на Донеччині, виникла пожежа.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок удару загорівся резервуар з газом та суха трава на прилеглій території.
Під постійною загрозою повторного обстрілу вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 103 кв. м, — розповіли у відомстві. — На щастя, загиблих та постраждалих немає.