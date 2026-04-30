Наслідки російського удару у Краматорську, фото: ДСНС

Російський безпілотник вдарив по АЗС у Краматорську (ФОТО, ВІДЕО)

30 кві 2026, 18:43
Російські загарбники сьогодні, 30 квітня, вдень атакували безпілотником АЗС у Краматорську на Донеччині, виникла пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок удару загорівся резервуар з газом та суха трава на прилеглій території.

Під постійною загрозою повторного обстрілу вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 103 кв. м, — розповіли у відомстві. — На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Джерело: Ракурс


