Наслідки російського авіаудару у Краматорській громаді, фото: ДСНС
Російський авіаудар пошкодив 16 будинків у Краматорській громаді (ФОТО, ВІДЕО)
Російські загарбники завдали авіаудару по Краматорській громаді на Донеччині.
В результаті одна людина отримала поранення. Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба ДСНС.
Через ворожу атаку зазнали пошкоджень 16 житлових будинків. На місці влучання виникла пожежа, — розповіли у відомстві.
Крім того, у Краматорську ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.
Вогнеборці ліквідували загоряння.