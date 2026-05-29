Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського авіаудару у Краматорській громаді, фото: ДСНС

Російський авіаудар пошкодив 16 будинків у Краматорській громаді (ФОТО, ВІДЕО)

29 тра 2026, 13:57
999

Російські загарбники завдали авіаудару по Краматорській громаді на Донеччині.

В результаті одна людина отримала поранення. Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через ворожу атаку зазнали пошкоджень 16 житлових будинків. На місці влучання виникла пожежа, — розповіли у відомстві.

Крім того, у Краматорську ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.

Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наслідки російського авіаудару у Краматорській громаді, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів