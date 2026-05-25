Наслідки російського авіаудару у Краматорську, фото: «Нова пошта»

У Краматорську на Донеччині сьогодні, 25 травня, близько 5.30 ранку внаслідок влучання КАБу було пошкоджено будівлю, де розташоване відділення № 11 «Нової пошти».

В результаті виникла пожежа, співробітники не постраждали. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків пожежі:

Компанія вже перебудувала логістичні маршрути, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок. Наразі приблизно 20% посилок залишаються під завалами. Ми обов’язково компенсуємо клієнтам втрату відправлень, які постраждали від пожежі.

Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що сьогодні вранці рашисти скинули на місто пʼять авіабомб ФАБ-250.

Під ударом опинились багатоквартирні житлові райони та цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією: