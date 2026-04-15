У Краматорську затримали інформаторку ФСБ, фото: СБУ

У Краматорську заступниця директора місцевої школи виявилася інформаторкою ФСБ — жінка коригувала ракетно-дронові атаки рашистів по місту.

Про це сьогодні, 15 квітня, повідомив прес-центр СБУ.

Як встановило розслідування:

посадовиця потрапила до уваги російської спецслужби, коли їздила в Білорусь на початку повномасштабної війни;

улітку минулого року ФСБ «активувала» співпрацю і доручила їй відстежувати локації Сил оборони у прифронтовому місті;

для виконання завдання ворога фігурантка обходила райцентр та фіксувала найбільше зосередження особового складу і техніки українських військ;

рім цього, жінка намагалася завуальовано випитувати розвідувальну інформацію через знайомих під час побутових розмов;

зібрані відомості вона через месенджер передавала куратору з РФ у вигляді голосових та текстових повідомлень із зазначенням локацій потенційних «цілей».

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій українських військ, — розповіли у спецслужбі. — Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон, який вона використовувала для збору розвідданих та контактів із фсб.

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.