У Краматорську затримали інформаторку ФСБ, фото: СБУ

Завуч школи у Краматорську коригувала російські обстріли міста — СБУ (ФОТО)

15 кві 2026, 12:50
У Краматорську заступниця директора місцевої школи виявилася інформаторкою ФСБ — жінка коригувала ракетно-дронові атаки рашистів по місту.

Про це сьогодні, 15 квітня, повідомив прес-центр СБУ.

Як встановило розслідування:

  • посадовиця потрапила до уваги російської спецслужби, коли їздила в Білорусь на початку повномасштабної війни;
  • улітку минулого року ФСБ «активувала» співпрацю і доручила їй відстежувати локації Сил оборони у прифронтовому місті;
  • для виконання завдання ворога фігурантка обходила райцентр та фіксувала найбільше зосередження особового складу і техніки українських військ;
  • рім цього, жінка намагалася завуальовано випитувати розвідувальну інформацію через знайомих під час побутових розмов;
  • зібрані відомості вона через месенджер передавала куратору з РФ у вигляді голосових та текстових повідомлень із зазначенням локацій потенційних «цілей».

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій українських військ, — розповіли у спецслужбі. — Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон, який вона використовувала для збору розвідданих та контактів із фсб.

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Ракурс


