Наслідки російської атаки у Краматорську, фото: ДСНС

Російські БпЛА масовано атакували Краматорськ — троє поранених (ФОТО)

13 кві 2026, 21:52
999

Російські загарбники масовано атакували безпілотниками Краматорськ.

Поранені щонайменше троє людей. Про це сьогодні, 13 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Також внаслідок російської атаки:

  • пошкоджені понад 10 приватних і багатоквартирних будинків, а також 11 автомобілів;
  • виникли пожежі в різних частинах міста — горіли квартири, господарська споруда на території приватного домоволодіння.

На місцях ударів надзвичайники провели обстеження територій, надали допомогу місцевим мешканцям і ліквідували пожежі на загальній площі 122 кв. м, — зазначили у відомстві.

Наслідки російської атаки у Краматорську, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


