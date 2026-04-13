Наслідки російської атаки у Краматорську, фото: ДСНС

Російські загарбники масовано атакували безпілотниками Краматорськ.

Поранені щонайменше троє людей. Про це сьогодні, 13 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Також внаслідок російської атаки:

пошкоджені понад 10 приватних і багатоквартирних будинків, а також 11 автомобілів;

виникли пожежі в різних частинах міста — горіли квартири, господарська споруда на території приватного домоволодіння.