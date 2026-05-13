Наслідки удару російського безпілотника у Херсоні, фото: Херсонська МВА
Рашисти вдарили дроном по маршрутці у Херсоні — дев'ятеро постраждалих (ФОТО)
Російські загарбники сьогодні, 13 травня, близько 11.15 спрямували безпілотник на маршрутний автобус, який належить комунальному підприємству Херсонської міської ради.
Про це повідомляє прес-служба Херсонської МВА.
Наразі відомо про дев’ятьох постраждалих. Зокрема:
- 57-річна жінка та чоловік 65 років дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Стан середньої тяжкості;
- 50-річна жінка та чоловіки віком 53 і 25 років отримали контузії і вибухові травми;
- у 47-річного водія — контузія та мінно-вибухова травма;
- у 70-річної жінки — мінно-вибухова травма, уламкове пораненням лівого плеча, садно лівої щоки;
- до лікарні в стані середньої тяжкості доставлено 60-річну жінку і 72-річного чоловіка. В обох — вибухові травми та уламкові поранення.