Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки удару російського безпілотника у Херсоні, фото: Херсонська МВА

Рашисти вдарили дроном по маршрутці у Херсоні — дев’ятеро постраждалих (ФОТО)

13 тра 2026, 14:21
999

Російські загарбники сьогодні, 13 травня, близько 11.15 спрямували безпілотник на маршрутний автобус, який належить комунальному підприємству Херсонської міської ради.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської МВА.

Наразі відомо про дев’ятьох постраждалих. Зокрема:

  • 57-річна жінка та чоловік 65 років дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Стан середньої тяжкості;
  • 50-річна жінка та чоловіки віком 53 і 25 років отримали контузії і вибухові травми;
  • у 47-річного водія — контузія та мінно-вибухова травма;
  • у 70-річної жінки — мінно-вибухова травма, уламкове пораненням лівого плеча, садно лівої щоки;
  • до лікарні в стані середньої тяжкості доставлено 60-річну жінку і 72-річного чоловіка. В обох — вибухові травми та уламкові поранення.

Наслідки удару російського безпілотника у Херсоні, фото: Херсонська МВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів